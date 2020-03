Onafhankelijk zetelend schepen Beersel Gilbert Wouters overleden

Beersel - In Beersel is schepen Gilbert Wouters op 64-jarige leeftijd overleden. Hij zetelde sinds 1995 in de gemeenteraad en was schepen sinds 2016. Het gemeentebestuur van Beersel heeft in het administratief centrum in Alsemberg een rouwregister geopend.

Wouters besloot eind vorig jaar na een conflict met zijn partij Open Vld als onafhankelijke te zetelen. Het conflict draaide volgens de partij over de “onwil” van de schepen “om de gemeentelijke diensten opener en klantvriendelijker te maken”. Wouters zei toen in een reactie dat de onenigheid draaide over de manier om aan politiek te doen. “Men wil mij als schepen opzadelen met nieuwe taken die ik er door het vele werk niet kan bijnemen en waardoor het onderling vertrouwen verdwenen is”, reageerde Wouters.