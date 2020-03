Werkstraf voor gebruik van vals geld in La Rocca

Lier / Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft maandag een 23-jarige man uit Mortsel schuldig bevonden aan het gebruik van vals geld. De man werd betrapt met 11.200 euro aan valse 50 euro-briefjes. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uren of een vervangende straf van twaalf maanden als hij de werkstraf niet correct uitvoert.

De man werd in maart 2019 in discotheek La Rocca in Lier betrapt toen hij een vals biljet van 50 euro gebruikte om te betalen. Hij had op dat moment nog voor 950 euro aan valse biljetten in zijn zak. In zijn voertuig werd nog 10.200 euro aan valse briefjes gevonden. De beklaagde geeft de feiten toe en beweert dat hij de namaakbriefjes kreeg van een zekere Hamza en moest testen of mensen, in het donker en met wat alcohol op, zouden merken dat de briefjes vals waren. De briefjes waren volgens de politie heel duidelijk nagemaakt en werden verhandeld op een Nederlandse website. De man had bovendien een gebruikershoeveelheid drugs op zak.

“We wisten dat het geld vals was en wilden testen of anderen dat ook zouden zien”, verklaarde zijn advocaat vorige maand op de zitting. “Het was heel fout, hij is ook bij het eerste gebruik meteen tegen de lamp gelopen en heeft er dus geen enkel andere voordeel uit gehaald.”