VUB-onderzoekers vinden cryptomunt uit voor overschotten groene energie

Onderzoekers van het AI Experience Center aan de Vrije Universiteit Brussel hebben een nieuwe cryptomunt uitgevonden: de NRGcoin. Via een ingenieus energievoorzieningssysteem kunnen particulieren met de NRGcoin zelf groene energie produceren, verkopen en aankopen.

Mooi en zonnig weer leidt tot overschotten van groene energie, maar volgens de VUB-onderzoekers moedigen de huidige steunmaatregelen consumenten niet voldoende aan om meer groene stroom te gebruiken, en is de prijs van energie afhankelijk van de energieproducenten. De NRGcoin moet dit verhelpen.

Om het gebruik van de cryptomunt in goede banen te leiden, wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde “smart grids”. Deze slimme elektriciteitsnetwerken maken gebruik van sensoren die bij producent en consument worden geïnstalleerd en die constant gegevens uitwisselen over de energiebehoeftes van de huishoudens. Het grote voordeel van de smart grids is dat ze ook alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines opnemen in het energiecircuit.

De onderzoekers bepaalden dat particulieren, ongeacht de energieprijs van dat moment, 1 NRGcoin krijgen wanneer ze groene stroom leveren aan het net en dit daadwerkelijk lokaal verbruikt wordt door de consument. De burgers krijgen zo als voordeel een vaste prijs voor hun energievoorziening en de huishoudens die zelf groene stroom produceren, varen er wel bij dankzij de vaste inkomstenstroom. De nieuwe cryptomunt kan bovendien geruild worden op een beurs voor gewone euro’s.

“Hoewel we de energieproducenten op het eerste zicht buitenspel zetten, zijn er ook voordelen voor hen, want ze hoeven de prosumers niet meer te betalen voor hun energie”, stellen de onderzoekers.