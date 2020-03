Aantal beschadigingen aan flitspalen in Vlaanderen neemt toe

Het aantal geregistreerde beschadigingen aan flitspalen is de afgelopen jaren in Vlaanderen gestegen van 39 in 2016 tot 49 in 2017, 57 in 2018 en 68 in 2019. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang).

In 2019 raakte de flitspaal in 61 van de 68 gevallen als gevolg van de beschadiging buiten werking. In 22 gevallen was herstel niet meer mogelijk en diende hij vervangen te worden. In 2018 was dat het geval met 54 van de 57 beschadigingen en moesten er 14 flitspalen vervangen worden. De totale kostprijs liep in 2019 op tot meer dan 218.000 euro.

Van de 68 beschadigingen in 2019 situeerden er zich 22 in West-Vlaanderen, 15 in Limburg, 13 in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen en 5 in Antwerpen. Ook over de periode 2016-2019 piekt het aantal beschadigingen in West-Vlaanderen (64), gevolgd door Limburg (41), Oost-Vlaanderen (37), Antwerpen (36) en Vlaams-Brabant (35).