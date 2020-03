Speurhond klist inbreker in Tremelo

Tremelo - In de nacht van vrijdag op zaterdag 7 maart 2020 werd een vrouw in haar woning in de Heidebergstraat in Tremelo opgeschrikt door een inbreker. Rond 1 uur werd ze wakker en zag ze een man, die in het zwart was gekleed en een muts droeg, aan het voeteneinde van haar bed staan.

De vrouw gilde waarna de inbreker het op een lopen zette. De vrouw en haar man merkten dat de benedenverdieping was doorzocht en dat de handtas van de vrouw verdwenen was. De inbreker had een gaatje geboord in het raam van de eetkamer en was op die manier de woning binnen geraakt. De slachtoffers verwittigden de politie van zone BRT die meteen de omgeving uitkamde.

Er werd ook een speurhond ingezet. Het dier vond een spoor dat het meer dan een uur lang volgde door tuinen en natuurgebied. Dankzij de inzet van de hond kon de verdachte uiteindelijk gevat worden. De verdachte, een man van 43 jaar, had zich verscholen in een houten hut in een veld langs de dijk van de Dijle.

Zaklamp en schoenen

Hij had onder andere een zaklamp, handschoenen, een handboor en een nijptang bij zich. De veertiger bekende in zijn verhoor dat hij had ingebroken in het huis in de Heidebergstraat. Het labo trof er ook een schoenspoor aan dat met hem in verband kon gebracht worden. Het parket vorderde de onderzoeksrechter tegen de man op verdenking van diefstal met braak. De man werd voorgeleid en aangehouden. De federale gerechtelijke politie zal het onderzoek verder voeren.