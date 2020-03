Europees Parlement buigt zich over parlementaire onschendbaarheid Verhofstadt

Het Europees Parlement buigt zich dinsdag over de vraag of de parlementaire onschendbaarheid van Guy Verhofstadt moet worden opgeheven. Een Poolse rechtbank vraagt dat naar aanleiding van een zaak rond uitspraken die het Belgische Europarlementslid eind 2017 deed over een extreemrechtse betoging in de Poolse hoofdstad Warschau.

De hele zaak keert al terug tot november 2017. Guy Verhofstadt, toen fractieleider van de Europese liberalen, noemde deelnemers aan een extreemrechtse betoging in de Poolse hoofdstad Warschau toen “fascisten, neonazi’s en blanke supremacisten”. De ‘Poolse liga tegen laster’, een conservatieve ngo die dicht bij de nationalistisch-conservatieve PiS-regering staat, diende daarop klacht in tegen het Belgische Europarlementslid. Twee conservatieve Poolse Europarlementsleden, Marek Jurek en Zdzislav Krasnodebski, vroegen toenmalig voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani om Verhofstadt te berispen voor zijn uitspraken.

In oktober vorig jaar kreeg het Europees Parlement van een rechtbank in Warschau de vraag om de parlementaire onschendbaarheid van Verhofstadt op te heffen in een zaak rond een klacht die een deelnemer van de mars had ingediend tegen Verhofstadt. De Commissie Juridische Zaken van het parlement verwierp die vraag al met 14 stemmen tegen 7. “De uitingen van Guy Verhofstadt hebben betrekking op de uitoefening van zijn functies als volksvertegenwoordiger en zijn activiteiten in het Europees Parlement”, klonk het in een rapport.

Over dat rapport wordt morgen/dinsdag gestemd tijdens de plenaire zitting in Brussel. Wellicht volgen de parlementsleden het oordeel van de Commissie.