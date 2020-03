Zes jaar cel voor moordpoging in Oostende

Oostende - Een 28-jarige Brit van Pakistaanse origine is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor moordpoging. Mohammad A. stak twee keer in de buik van een 38-jarige Pakistaanse Blankenbergenaar, maar beweerde tevergeefs dat hij door het slachtoffer aangevallen werd.

Op maandagavond 22 juli 2019 kregen beide mannen het in de Hertstraat in Oostende met elkaar aan de stok. Volgens Mohammad A. had Abid H. zijn gsm afgenomen. Op een bepaald moment haalde de beklaagde een mes en stak hij twee keer in de buik van het slachtoffer. A. sloeg ook nog een ruit stuk van de auto van H., waarna hij met een gestolen fiets wegvluchtte. Het slachtoffer werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De beklaagde was ruim een dag spoorloos, maar werd uiteindelijk in Anderlecht ingerekend.

Op het proces legde de verdediging uit dat A. zich uitgebuit voelde door het slachtoffer. In principe zouden ze samen een zaak opstarten, maar in de praktijk moest hij naar eigen zeggen te veel werken voor te weinig loon. Meester Pieterjan Dens vroeg ook om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Ik zou nooit gestoken hebben als hij me niet had aangevallen met die wapenstok”, zei de beklaagde zelf.