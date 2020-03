Helft van de omzet op de Belgische verzekeringsmarkt gerealiseerd via makelaars

De helft van de omzet op de Belgische verzekeringsmarkt wordt gerealiseerd via de makelaars. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport van Assuralia, de koepelorganisatie van verzekeringsondernemingen, op basis van cijfers uit 2018.

De verzekeraars hebben in 2018 28 miljard euro aan premie-inkomsten voor het geheel van de verzekeringen binnengehaald, tegenover 26,8 miljard euro in 2017. Dat is een stijging met 1,2 miljard euro.

Verzekering via internet

Daarvan hebben de makelaars 50,6 procent voor hun rekening genomen. “Makelaars spelen een belangrijke rol in België. Mensen worden graag bijgestaan, en dat mag wat kosten”, zegt François De Clippele van Assuralia. Tussenpersonen die voor slechts één verzekeraar werken en bankverzekeraars hebben in datzelfde jaar 29,1 procent van de premies verworven, terwijl 20,3 procent via het internet of andere directe kanalen werd gekocht. Bepaalde verzekeringen zoals reisbijstand en autoverzekeringen zijn de voornaamste verzekeringen die via het internet of andere directe kanalen worden verkocht.

E-commerce goed voor 0,2 procent

Maar de online verkoop van verzekeringsproducten lijkt in België nog niet van de grond te komen. In 2018 is de e-commerce slechts goed voor 0,2 procent van de totale omzet, aldus Assuralia. “De redenen hiervoor zijn divers: niet elk verzekeringsproduct leent zich er gemakkelijk toe om verkocht te worden via het internet, verzekeraars willen de tussenpersonen niet voor het hoofd stoten, de opmaak van het contract moet nog bijgeschaafd worden voor deze manier van verkoop, enzovoort”, klinkt het in het rapport. Volgens Assuralia gebruiken klanten het internet vooral om informatie te vinden over verzekeringen of om producten met elkaar te vergelijken. De aankoop ervan gebeurt nog steeds via de meer traditionele kanalen.