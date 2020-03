De Raad van State heeft maandag de vergunningen van het Waals Gewest voor de uitvoer van wapens en defensie-gerelateerd materiaal naar Saoedi-Arabië geschorst.

De zaak was volgens de procedure van uiterst dringende noodzakelijkheid in kortgeding ingespannen door de Franstalige Liga voor Mensenrechten, Forum voor Vredesactie en de Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie. De Raad van State meent dat de vergunningen niet afdoende gemotiveerd zijn.