Kasteelmoord blijft nazinderen: onderzoeksrechter komt getuigen op proces rond gelekte telefoontaps

Wingene - In de Brugse strafrechtbank is maandag het proces ingeleid tegen Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts. De twee moeten zich verantwoorden voor misbruik van het inzagerecht, nadat gelekte telefoontaps uit het dossier van de Kasteelmoord opdoken in het Canvas-programma Terzake. Op 27 april moet onderzoeksrechter Christine Pottiez komen getuigen.

Op 17 november 2016 zond Canvas tijdens het duidingsprogramma Terzake telefoongesprekken uit die gelekt waren uit het onderzoek naar de moord op Stijn Saelens. De 34-jarige projectontwikkelaar werd begin 2012 in opdracht van zijn schoonvader André Gyselbrecht doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Uit de telefoongesprekken moest blijken dat het Brugse gerecht zich liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Peter Gyselbrecht, zoon van André, bekende enkele dagen later dat hij de telefoontaps doorspeelde aan de VRT-redactie. “Niet om schade toe te brengen aan derden, maar enkel om mezelf te verdedigen”, heeft hij altijd beweerd. Het Gentse parket-generaal oordeelde later dat van enige beïnvloeding geen sprake van was.

Het Brugse parket opende een onderzoek naar de gelekte taps, waarna journalist Bart Aerts in het vizier kwam. Hij werd een dag lang ondervraagd en de speurders namen zijn computer, telefoon en heel wat documenten in beslag. Peter Gyselbrecht belandde zelfs even in de gevangenis. In oktober vorig jaar werden Aerts en Gyselbrecht doorverwezen naar de strafrechtbank wegens misbruik van het inzagerecht in het strafdossier. Volgens de advocaat van Gyselbrecht zijn de rechten van verdediging geschonden omdat een vijftal kantschriften (documenten waarin de onderzoeksrechter bepaalde opdrachten geeft aan de politie) ontbreken in het dossier. “Twee daarvan zaten aanvankelijk wel in het dossier, maar werden er achteraf weer uitgehaald”, stelde de raadsman maandag. “Dat blijkt uit de nummering in het dossier. Wij willen weten wat er in die documenten staat.”

Om de kwestie uit de te klaren zal onderzoeksrechter Christine Pottiez op 27 april komen getuigen in de zaak. De pleidooien zelf zullen pas op 12 oktober plaatsvinden.