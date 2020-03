Schade door explosie in Zandvliet: mogelijk granaat ontploft

Berendrecht / Zandvliet - De politie voert een onderzoek naar een ontploffing die zich heeft voorgedaan in Zandvliet. Mogelijk gaat het om een granaat. Een appartementencomplex raakte beschadigd, maar er zijn geen gewonden.

De Antwerpse politie kreeg maandagnacht meldingen over een luide knal in de Putsebaan in Zandvliet. Ter plaatse bleek dat een ontploffing aanzienlijke schade had veroorzaakt aan onder meer een garagepoort. Er vielen geen gewonden.

Aanvankelijk was het niet meteen duidelijk wat er was ontploft, maar ondertussen houdt de politie er sterk rekening mee dat het om een granaat gaat. Het labo, de ontmijningsdienst DOVO en de federale gerechtelijke politie zijn ter plaatse. De politie stelde een perimeter in.