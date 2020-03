OVERZICHT. Lees hier de stand van zaken van de amateurreeksen

Terwijl het in eerste klasse A en B belangrijke dagen zijn voor de profclubs, wordt er ook in de amateurreeksen volop gestreden voor promotie en degradatie. In sommige reeksen is het nog spanning troef, in andere reeksen is het pleit dan weer al zo goed als beslist. Lees hier de stand van zaken: van de eerste tot de derde amateurliga.

1ste amateurs

In eerste klasse amateur steekt Deinze er dit seizoen met kop en schouders bovenuit. Omdat Thes Sport, de tweede in de stand, afgelopen weekend verloor van nummer drie Seraing, is Deinze met twintig punten voorsprong nu al zeker van de titel. Wel wordt er op het einde van de reguliere competitie nog een eindronde afgewerkt met de eerste vier ploegen. Naast het eerder genoemde drietal is dit momenteel Heist. Net zoals in eerste klasse A worden de punten gehalveerd en speelt iedere ploeg twee keer tegen elkaar. Met nog een aantal speeldagen te gaan lijkt het echter nu al een uitgemaakte zaak dat Deinze zal promoveren naar eerste klasse B.

2de amateurs A

In tweede klasse amateur A is FC Knokke na zijn zege van afgelopen weekend mathematisch nog niet zeker van de titel. Dichtste achtervolger Mandel United won namelijk ook zijn wedstrijd. Met een voorsprong van 22 punten en nog zes speeldagen te gaan is er echter geen twijfel dat Knokke, met onder meer Tom De Sutter en Koen Persoons, na dit seizoen rechtstreeks zal stijgen naar de eerste amateurliga.

2de amateurs B

In tweede klasse amateur B lijken er momenteel nog drie clubs in de running voor de titel: KVK Tienen, Bocholt en Eendracht Aalst. Dit trio heeft respectievelijk 44, 42 en 40 punten. Cappellen, de vierde in de stand, heeft door een thuisnederlaag afgelopen weekend de rol bovenaan moeten lossen en telt negen punten minder dan leider Tienen. Tienen en Londerzeel zijn door hun periodetitel al zeker van een plek in de eindronde.

2de amateurs Wallonië

In de Waalse tweede amateurliga staat Francs Borains na 32 speeldagen aan de leiding. De ploeg van trainer Dante Brogno heeft vier punten voorsprong op eerste achtervolger Meux.

3de amateurs A

In derde klasse amateur A is KVV Zelzate goed op weg om te promoveren naar de tweede amateurliga. De club heeft een riante voorsprong van elf punten op Ninove, de tweede in het klassement. In de strijd voor deze tweede plaats en een bijhorende plek in de eindronde met het oog op promotie is Olsa Brakel de voornaamste concurrent van Ninove. Brakel volgt op een luttel puntje van Ninove. Verder is Eppegem, de negende in het klassement, al zeker van deelname aan de eindronde.

3de amateurs B

In derde klasse amateur B is het een nek-aan-nekrace tussen vier ploegen die zich op een zakdoek van vier punten van elkaar bevinden. Lyra-Lierse staat momenteel aan de leiding met 49 punten, maar City Pirates Antwerpen en Heur-Tongeren volgen op slechts een punt. Houtvenne, dat volgt op vier punten, is ook nog niet uitgeteld. Lyra-Lierse is wel al verzekerd van een plek in de eindronde.

3de amateurs Wallonië A

In Wallonië voert Ganshoren het klassement aan. Het heeft een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Jette.

3de amateurs Wallonië B

In de andere amateurliga van Wallonië staat Warnant aan de leiding. De club heeft een voorsprong van vijf punten op Aischoise.