Een veertienjarig meisje is zaterdag overleden na een ongeval bij het nemen van een selfie in Madrid. Dat meldt de lokale politie.

Volgens de Madrileense politie stond het meisje op een plastic luik op het dak van het tien verdiepingen tellende flatgebouw waar haar grootmoeder woont om er een selfie te maken met vriendinnen, toen het luik het plotseling begaf. De tiener viel tien verdiepingen naar beneden in de trappenhal en overleed enkele uren later in het ziekenhuis.