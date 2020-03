Jongeman (21) die twaalfjarig meisje verkrachtte in recreatiepark mag cel verlaten

Koekelare - Een 21-jarige man uit Koekelare heeft in de Brugse strafrechtbank achttien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor de verkrachting van een twaalfjarig meisje. De feiten speelden zich af in het recreatiepark De Mote in Koekelare. Volgens de beklaagde was er sprake van wederzijdse toestemming.

Begin maart vorig jaar stapten de ouders van het slachtoffer naar de politie. Het twaalfjarige meisje verklaarde hoe ze in oktober 2018 samen met haar vriendin en beklaagde J.V. had afgesproken in het recreatiedomein De Mote in Koekelare. De meisjes hadden via Facebook al een tijdje contact met J.V., die op dat moment negentien jaar oud was. Terwijl haar vriendin wat verderop moest wachten ging J.V. met het slachtoffer op een bankje zitten aan de vijver. De twee begonnen te kussen waarna J.V. het meisje met zijn vingers verkrachtte. Het slachtoffer begon te schreeuwen en vluchtte weg.

Het openbaar ministerie vroeg twee jaar cel voor de jongeman. “Uit zijn chatgeschiedenis bleek dat de beklaagde met heel wat meisjes contact had”, verduidelijkte de procureur. “Hij deed zich telkens jonger voor dan hij was en vroeg de meisjes vaak om de berichten te wissen. Dat toont aan dat hij goed wist dat het fout was wat hij deed.” Naast de verkrachting moest J.V. zich ook verantwoorden voor aanzetten tot ontucht van het vriendinnetje. Via Facebook had hij het twaalfjarige meisje meermaals gevraagd om naaktfoto’s van zichzelf door te sturen.

De advocaat van J.V. drong aan op een celstraf met probatie-uitstel. “Mijn cliënt had die meisjes leren kennen op het recreatiedomein en was verliefd”, stelde hij. “Die kus was met wederzijdse toestemming, maar vervolgens heeft hij inderdaad een fout gemaakt. Het was een impulsieve daad.” Volgens de verdediging had J.V. geen specifieke voorkeur voor heel jonge meisjes. “Hij had ook contact met oudere meisjes. Bovendien was hij op het moment van de feiten zelf nog een tiener. Hij had door dat ze een stuk jonger waren dan hem, maar hoe oud ze juist waren wist hij niet.”

De rechter ging in op het verzoek van de verdediging en gaf J.V. achttien maanden voorwaardelijke celstraf. De jongeman, die sinds 27 juli vorig jaar in voorhechtenis zat, mag bijgevolg de gevangenis verlaten. Aan het meisje en haar ouders moet hij in totaal 1.900 euro schadevergoeding betalen.