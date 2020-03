Kankerpatiënte boekt droomcruise, maar zit vast door coronavirus: “Ik heb echt chemotherapie nodig”

Kari Kolstoe (60) wilde nog een keer zorgeloos genieten voor ze begon met chemotherapie om een zeldzame kanker te bestrijden. En dus boekte de Amerikaanse samen met haar echtgenoot Paul een cruise naar de Californische kust. Maar op het schip brak het coronavirus uit en alle passagiers werden in quarantaine geplaatst. “Ik moet maandag starten met chemotherapie, maar we mogen niet van boord.”

Kari kreeg achttien maanden geleden het nieuws dat niemand wil horen: ze heeft verschillende neuro-endocriene tumoren, een zeldzame vorm van kanker. De tumoren ontstonden in haar spijsverteringsstelsel en verspreidden zich over haar hele lichaam. Sinds de diagnose onderging de kranige vrouw al vier keer chemotherapie en liet ze haar eierstokken verwijderen.

Foto: AFP

Dat stopte de verdere verspreiding van de tumoren echter niet. De cellen zijn inmiddels haar rug binnengedrongen en Kari moet opnieuw chemotherapie krijgen. Maar het coronavirus houdt het koppel samen met honderden andere passagiers gegijzeld aan boord van de Grand Princess. “Ik leef mee met de passagiers die getroffen zijn door het coronavirus”, zegt Kari aan CNN. “Maar ik heb ook rechten. Ik ben bang dat mijn lichaam het niet meer aankan, ik heb die behandeling nodig.” Dat bevestigt ook haar dokter. “Kari mocht op cruise gaan zodat ze uitgerust kon beginnen aan de chemotherapie. Het was wel de bedoeling dat we meteen na de reis konden starten.”

Er even tussenuit

Het koppel had na alle miserie nood aan vakantie. “De vader van mijn man overleed recent, we vechten al achttien maanden tegen kanker … het werd ons allemaal een beetje te veel”, zegt Kari. “Met deze cruise konden we even uit onze wereld ontsnappen.” Tot er een brief onder de deur van de kajuit geschoven werd die de quarantaine aankondigde, en de vakantie in een nachtmerrie veranderde.

Ook de familie van Kari en Paul is wanhopig. “Ze is de sterkste vrouw die ik ken”, zegt hun dochter Liz. “Ik hoop echt dat we haar van boord kunnen krijgen en dat de autoriteiten beseffen dat ze echt medische verzorging nodig heeft.”

Maandag schreven Amerikaanse media dat het schip dan toch toestemming krijgt om aan te meren in de haven van Oakland, waar het in quarantaine zal gehouden worden. Personen die medische zorg nodig hebben, zouden van boord gehaald worden. In totaal werden 46 passagiers en bemanningsleden getest op het coronavirus, 19 bemanningsleden en 2 passagiers testten positief.