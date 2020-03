Pedofiele hobby-visser uit Bilzen krijgt vijf jaar met uitstel voor aanranding van tiener

Bilzen -

Een 51-jarige pedofiel uit Bilzen heeft opnieuw een gevangenisstraf van vijf jaar gekregen met uitstel, omdat hij in de zomer van 2002 een toen 14-jarige jongen aanrandde tijdens een nachtvissessie. Het slachtoffer herkende zijn aanrander pas toen foto’s in de media verschenen naar aanleiding van een veroordeling in een andere zaak van seksueel misbruik. Bovenop de gevangenisstraf met uitstel is de pedofiel ook voor tien jaar zijn rechten kwijt en mag hij twintig jaar lang geen actieve rol opnemen in organisaties die zich richten tot jongeren of kinderen onder zijn hoede nemen.