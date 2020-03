Cafébazin uit Erpe-Mere veroordeeld voor opsouperen van spaarkas klanten: “Maar ze wilde alles echt terugbetalen”

Erpe-Mere / Vlekkem - De voormalige uitbaatster van een café in Vlekkem, deelgemeente van Erpe-Mere, is door de Dendermondse strafrechter veroordeeld tot twaalf maanden cel met uitstel en 800 euro boete met uitstel, omdat ze ervandoor ging met het spaargeld van haar klanten.

De vrouw gebruikte het geld van de spaarkas om haar btw-schulden af te lossen. Op de dag van het uitbetalen van de spaarkas, was de vrouw met de noorderzon verdwenen. De feiten vonden plaats tussen januari en december 2017. In die periode ging Katia M. er met duizenden euro’s aan spaargeld van ruim dertig klanten van café ‘De Herleving’ vandoor.

De slachtoffers hadden op geregelde tijdstippen centen in de spaarkas van het café gestopt, in de hoop daar later een aardig bedrag mee uitbetaald te krijgen. Alleen hebben ze het geld nooit teruggezien.

De vrouw liet zich op haar proces vertegenwoordigen door een advocaat. Die benadrukte dat de beklaagde nooit de bedoeling had gehad haar klanten op te lichten. Zware financiële problemen deden haar de foute beslissing nemen”, klinkt het. “Ze had echt de bedoeling alles terug te betalen.” Ondertussen is M. echter failliet verklaard.