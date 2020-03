Man plaatst na ‘valentijnsdate’ trackingsysteem op auto van ex, maar krijgt geen straf

Huldenberg - De Leuvense strafrechter heeft een dertiger uit Huldenberg de gunst van opschorting van straf toegekend voor een geval van belaging. De kerel haalde het in zijn hoofd om een trackingsysteem te plaatsen op het voertuig van zijn ex.

De beklaagde en het slachtoffer hadden een knipperlichtrelatie. Op 22 januari 2017 stuurde het slachtoffer de beklaagde nog een Whatsappbericht met de vraag om samen iets te gaan doen op Valentijnsdag. Daarna zou de beklaagde volgens de gegevens van het strafonderzoek een trackingsysteem hebben geplaatst op het voertuig van de vrouw, met de bedoeling haar doen en laten te volgen. “Deze gedragen kunnen als uiterst verontrustend worden beschouwd en worden ervaren”, aldus de rechter in het vonnis.

Duale houding

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het slachtoffer niet altijd even duidelijk was in haar houding tegenover de beklaagde. Voor een groot deel van de periode werd de dertiger dan ook vrijgesproken van belaging. Om herhaling te voorkomen is de man de gunst van opschorting van straf toegekend voor een periode van een jaar. Hij moet zich dus gedeisd houden, al zijn er de afgelopen drie jaar geen incidenten meer gemeld.