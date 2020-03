Politieagent slaat vrouw in gezicht tijdens Brusselse vrouwenmars: “U zou ons moeten beschermen tegen geweld!”

Er zijn beelden opgedoken van een agent in burger die zondag een van de deelneemsters aan de vrouwenmars in Brussel een klap in het gezicht geeft, met een bloedende lip tot gevolg. Volgens ODP News, dat de beelden verspreidde via sociale media, brak de feministische activiste enkele tanden door de harde slag. Een getuige zegt dat de vrouw eerst zou hebben geslagen, maar dat wordt in bovenstaande video ontkend door de betogers.

Zo’n 6.000 deelnemers trotseerden zondag het gure weer om op te komen voor vrouwenrechten tijdens de mars in Brussel voor internationale vrouwendag. De mars trok van station Brussel-Centraal naar het Justitiepaleis. De betoging verliep niet overal even vreedzaam. Stadskrant Bruzz berichtte zondag dat de politie hardhandig heeft opgetreden tegen activisten die enkele muren met graffiti hadden beklad.

Op de redactie van de Brusselse krant liep zondag ook een foto binnen van een tot nog toe onbekende deelneemster met bebloede lip. ODP News, een journalistiek burgerinitiatief in Brussel dat zich ertoe “verbindt waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken en vrij onderzoek te doen naar alle zaken van algemeen belang” verspreidde via YouTube beelden die het incident tonen.

“Onrechtvaardig”

De aanleiding van de discussie tussen de politieagenten in burger en de deelneemster aan de mars, is niet duidelijk. De woordvoerster van de Brusselse politie verklaarde na de mars dat enkele betogers het uitgestippelde traject probeerden te verlaten, maar het is niet geweten of het slachtoffer tot die groep behoorde. Volgens een getuige zou de vrouw de agent eerst hebben geslagen, wat de agent ook zegt in bovenstaande video.

De betogers reageerden onmiddellijk toen de man de klap uitdeelde. “Jullie zouden ons moeten beschermen tegen dergelijk geweld”, schreeuwde een activiste de agenten. “Dit is compleet onrechtvaardig. Wij zijn vreedzaam! Dit is een mars tegen het geweld tegen vrouwen en dan gebruiken jullie geweld tegen vrouwen!”

De verontwaardiging bij de deelnemers was groot na het gewelddadige incident Foto: rr

Olivier Slosse, woordvoerder van de politie, liet maandag optekenen dat het gedrag van de vrouw en het optreden van de agenten in burger, zullen worden onderzocht.

Ook bij een protest in Parijs, voor meer vrouwenrechten en een gelijke behandeling van vrouwen, werd zaterdagavond hardhandig opgetreden door de politie. Daar zijn onder meer beelden opgedoken van vrouwen die van de trappen in een metrostation worden gesleurd. Burgemeester Anne Hidalgo had al kritiek op de handelwijze van de politie.