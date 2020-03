Gemeenten kunnen straks ‘kleine’ snelheidsovertredingen bestraffen met GAS-boetes: wat betekent dat voor u?

Als u straks te snel rijdt in een zone 30 of 50 krijgt u mogelijk geen pv of voorstel tot minnelijke schikking meer, maar een GAS-boete. “Er is amper handhaving”, zeggen Vlaams ministers Lydia Peeters en Bart Somers (beiden Open VLD), dus willen ze dat lokale besturen zélf kunnen flitsen. De Vlaamse regering keurde het ontwerpdecreet al goed. “De focus is het verhogen van de verkeersveiligheid, maar het gaat heel wat extra inkomsten genereren voor de lokale besturen.”