Bondsparket vordert drie wedstrijden schorsing voor Zinho Vanheusden, maar Standard gaat niet akkoord

Zoals verwacht heeft het Bondsparket drie wedstrijden schorsing en 3.000 euro boete gevorderd voor Zinho Vanheusden. De Standard-verdediger ging in de match tegen STVV (0-0) door op Alexandre De Bruyn. Standard accepteert de straf niet.

De Rouches moeten dinsdag om 14.30u voor de Geschillencommissie verschijnen. De straf kan daar verminderen, maar ook verzwaren tot vijf wedstrijden.

Vanheusden kwam zich meteen bij De Bruyn excuseren. “Hij zag dat ik pijn had en gaf aan dat het niet zijn bedoeling was. Geen rancune, deze dingen gebeuren. Naargelang de match vorderde kreeg ik steeds meer last. Eerlijk gezegd was ik wat opgelucht bij mijn wissel”, aldus De Bruyn.