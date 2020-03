Een vleugje magie dat niet blijft hangen: hoe het komt dat Mousa Dembélé enkel voor zijn ploegmaats tot de wereldtop behoort

Het hoofdstuk bij de Rode Duivels van Mousa Dembélé (32) is nu definitief voorbij. Ooit de vaandeldrager van de gouden generatie Rode Duivels en door gewezen ploegmaats steevast bestempeld als de beste met wie ze ooit op het veld stonden. Toch heeft Dembélé zich nooit écht bij de absolute wereldtop in ons collectief geheugen gedribbeld. “Hij had steeds net dat tikkeltje te weinig.”