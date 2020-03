Minister Muylle: “Elke reiziger moet gsm-nummer nalaten, voor het geval hij in quarantaine moet”

Elke Belg die met een touroperator op reis gaat, zou zijn gsm-nummer moeten nalaten voor het geval hij in quarantaine moet door het coronavirus. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) laat onderzoeken of daar een wettelijke verplichting van gemaakt kan worden.

Wie op vakantie in het buitenland in quarantaine wordt geplaatst, wordt letterlijk van de buitenwereld afgesneden. De reiziger kan zelf contact opnemen met het thuisfront, maar omgekeerd is dat vaak moeilijker.

“De touroperatoren beschikken uiteraard over de namen en de adresgegevens van hun reizigers, maar bijvoorbeeld niet over hun mobiele nummers”, zegt het kabinet van minister Muylle.

“In het verleden leidde dat nooit tot grote problemen. Maar bij een quarantaine blijkt dat anders, zo is de afgelopen weken gebleken. De touroperators hebben ook geen contact meer tot de hotels waar de reizigers verblijven.”

Wettelijke verplichting

“Daarom gaan we nu na of het mogelijk is om een wettelijke verplichting op te maken, waardoor reisbureaus automatisch de gsm-nummers zouden moeten doorgeven aan touroperators”, aldus het kabinet.

Zomaar de gsm-nummers doorgeven, kan niet omwille van de privacy. Wellicht moet dit via een wet of een Koninklijk Besluit geregeld worden.

Spoedoverleg over Paasvakantie

De beslissing komt er na het spoedoverleg op maandagochtend tussen de reisorganisaties en de FOD Economie, op het kabinet van minister Muylle. Daar zouden de mogelijke problemen tijdens de Paasvakantie besproken worden.

Tot 3 april raadt Buitenlandse Zaken alle niet-essentiële reizen naar Italië af. De koepel van reisorganisaties ABTO heeft al laten weten dat er voor alle geboekte reizen tot 3 april een alternatief wordt gezocht. Als dat niet kan, wordt de reis terugbetaald.

De grootste problemen worden echter vanaf 4 april verwacht, bij de start van de paasvakantie. Tientallen scholen plannen dan de traditionele Romereis, en nog tientallen andere trekken in die periode naar Rome voor de paasviering.

Moeten ook die reizen omgeboekt worden? Worden de kosten terugbetaald? “Daarvoor wachten we verder reisadvies van Buitenlandse Zaken af”, zegt het kabinet-Muylle, dat op regelmatige tijdstippen met de sector wil blijven vergaderen.