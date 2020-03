Alle wedstrijden in de Ligue 1 vinden tot 15 april plaats achter gesloten deuren

Het verbod van de Franse regering om bijeenkomsten met meer dan 1000 mensen te laten doorgaan omwille van het steeds heviger woekerende coronavirus in Frankrijk treft ook de Ligue 1. Minister van Sport Roxana Maracineanu bevestigde maandag dat tot 15 april alle wedstrijden in de Ligue 1 voor een maximum van 1000 personen, inclusief de spelers en staf zelf, zullen doorgaan. Eerder maandag werd ook al duidelijk dat de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, woensdag in Parijs tussen PSG en Dortmund, achter gesloten deuren zal doorgaan.

Dit beleid is in overeenstemming met een zondag genomen maatregel in Frankrijk die evenementen waarbij zich meer dan duizend personen verzamelen voorlopig niet laat doorgaan. Ook de duels uit de Ligue 2 en interlands van de Franse nationale ploeg zijn slechts toegankelijk voor maximaal duizend mensen.

“We bevinden ons in een buitengewone context en daar moet ook de sportwereld zich solidair in tonen”, legde Maracineanu uit. “Wedstrijden kunnen doorgaan met een maximum van duizend aanwezige personen of, bij voorkeur, achter gesloten deuren. De keuze is aan de clubs zelf.”