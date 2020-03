Julian Nagelsmann , de coach die op zijn elektrisch skateboard José Mourinho van zijn troon wil stoten

RB Leipzig kan vanavond Tottenham Hotspur uit de Champions League wippen als het zijn 0-1-voorsprong uit de heenmatch met succes verdedigt. Grootste ster bij de thuisploeg is de trainer, Julian Nagelsmann, op zijn 32ste de jongste coach ooit in de knock-outfase van de Champions League. De ‘mini-Mourinho’ lijkt voor een wissel van de wacht te staan met de echte José Mourinho, de coach in de andere dug-out. Niet slecht voor iemand die twaalf jaar geleden niets meer te maken wilde hebben met voetbal.