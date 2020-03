Ziekenhuis in Brugge opent eerste “wachtkamer in de natuur” in Vlaanderen

Brugge - Het AZ Sint-Lucas Brugge en Natuur en Bos hebben maandag de eerste wachtkamer in de natuur in Vlaanderen geopend. In de aanpalende Steenbrugse bosjes naast het ziekenhuis werd een wandelroute met verschillende rustplaatsen, lig- en zitbanken voorzien. Het is de bedoeling dat patiënten die langer moeten wachten dat voortaan in de natuur kunnen doen.

Patiënten van het AZ Sint-Lucas in Brugge moeten niet meer in de typische wachtzalen wachten op afspraken of resultaten. Zij kunnen voortaan terecht in de wachtkamer in de natuur. In de nabijgelegen Steenbrugse bosjes werden verschillende zit- en ligbanken geplaatst. Daarnaast werden ook enkele wandelroutes voorzien. Wie dat wil kan door de afdeling van het ziekenhuis telefonisch op de hoogte worden gebracht als ze aan de beurt zijn.

“Patiënten die lang moeten wachten, kunnen dat vanaf nu doen in onze wachtkamer in de natuur. Ook wie op bezoek komt kan nu een wandeling maken buiten in plaats van gewoon in de cafetaria te zitten. Ook ons personeel kan er een luchtje gaan scheppen”, vertelt algemeen directeur van AZ Sint-Lucas Nico Dierickx.

Het is de bedoeling dat er bij zoveel mogelijk zorginstellingen in Vlaanderen dergelijke wachtkamers komen.