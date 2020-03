Miljoenen Mexicaanse vrouwen betogen tegen moorden op vrouwen

Naar verwachting meer dan 30 miljoen Mexicaanse vrouwen zullen maandag thuis blijven, en dat heeft niets te maken met het coronavirus. Al enkele weken groeit in de hele Mexicaanse samenleving steun voor #UnDiasSinNosotras (een dag zonder ons). Met die nationale stakingsdag willen de vrouwen protesteren tegen de toename van het dodelijk geweld op vrouwen. Elke dag worden gemiddeld 10 vrouwen vermoord in Mexico. De krant Milenio schatte dat zowat 36,4 miljoen Mexicaanse meisjes en vrouwen zich maandag niet op straat zouden vertonen.

Vanuit het Mexicaanse Hooggerechtshof, het parlement, de beurs, werkgevers en vakbonden kwam er steun voor de beweging. Een recente reeks van heel gruwelijke moorden heeft de woede onder vrouwen nog verder aangewakkerd. Die woede nam nog toe na het neersteken, villen en wegnemen van de ingewanden van een 25-jarige vrouw door haar vriend.

Vorig jaar werden meer dan 3.800 vrouwen omgebracht in Mexico - goed 1.000 van die moorden werden geclassificeerd als gebaseerd op het geslacht van het slachtoffer, of feminicide. Het aantal moorden in die categorie is vorig jaar met 10 pct toegenomen in vergelijking met 2018.

Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag, gisteren/zondag, waren in Mexico-Stad al zowat 80.000 mensen op straat gekomen tegen het geweld op vrouwen.