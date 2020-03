Een Belgische toerist is zaterdag gewond geraakt bij een bizar ongeval in Oostenrijk.

De 44-jarige man was zaterdagavond omstreeks 18 uur net gevallen op een skipiste in Obertauern, nabij Salzburg, toen een gemotoriseerde sneeuwruimer de controle verloor over een grote sneeuwbal van 1,7 meter hoog.

De sneeuwbal rolde over de liggende Belg, en sleurde hem 160 meter mee het dal in. Hij werd gewond naar het ziekenhuis in Schwarzach overgebracht.