Turkse president Erdogan spreekt aanhangers toe in Brussel, opstootje bij tegenbetoging

Brussel - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is maandagavond in Brussel om er met functionarissen van de Europese Unie over de migratiecrisis aan de Grieks-Turkse grens te bespreken. Voor het overleg ging Erdogan langs op de Turkse ambassade in Brussel, waar hij zijn aanhangers ook toesprak. Bij een tegenbetoging aan het Schumanplein kwam het tot schermutseling tussen voor- en tegenstanders.

Aan de Turkse ambassade op de Kunstlaan in Brussel kwam vanaf 16 uur een tweehonderdtal aanhangers van president Erdogan samen. Bij zijn aankomst nam de Turkse leider de tijd om zijn voorstanders toe te spreken. Een micro stond klaar en er was zelfs tijd voor foto’s. Zowel bij zijn aankomst als bij zijn vertrek scandeerden de aanwezigen zijn naam en zwaaiden ze trots met de Turkse vlaggen.

#Erdogan wordt in #Brussel verwelkomd door zijn fanclub. Op een van de vlaggen staat ‘Wij willen een Turks-Islamitische Unie’ pic.twitter.com/1vi2JTODHd — Semita Salutis (@SemitaSalutis) March 9, 2020

Tegenbetoging

Een ander geluid was te horen bij de tegenbetoging in de buurt van het Schumanplein. De tegenstanders van Erdogan scandeerden er slogans als “Erdogan terrorist”, “Erdogan dictator”, “Gisteren Hitler, vandaag Erdogan” en “Laat de politieke gevangenen in Turkije vrij”. De tegenbetoging werd georganiseerd door de Koerdische gemeenschap van België NavBel en het extreemlinkse DHKP-C. De Belgisch-Turkse activist Bahar Kimyongür was ook aanwezig.

Op de tegenbetoging, waar de manifestanten achter een barrière moesten plaatsnemen, kwam het tot een gegeven moment toch tot een schermutseling. Een aanhanger van Erdogan kwam er provoceren door de Koerdische PKK-leider Abdullah Öcalan een terrorist te noemen. Daarop brak een gevecht uit met enkele tegenstanders van Erdogan, maar de politie kon snel tussenkomen.

Foto: AFP