Nieuwe opdoffer voor Tottenham: Bergwijn mist allicht de rest van het seizoen

Alweer slecht nieuws voor Tottenham: Steven Bergwijn is zwaar geblesseerd en komt dit seizoen allicht niet meer in actie voor de Spurs. De Nederlandse international was één van de weinige aanvallende opties die Mourinho nog overhield.

Tottenham staat er momenteel beroerd voor in de strijd om de Champions League-plaatsen in de Premier League. De Spurs bezetten momenteel pas de achtste plaats, met zeven punten minder dan nummer vier Chelsea. Afgelopen weekend geraakte het team van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld niet verder dan 1-1 bij Burnley. Het was al de vijfde opeenvolgende match die Tottenham niet kon winnen. Bovendien blesseerde aanvaller Steven Bergwijn zich zwaar aan de linker enkel. Trainer José Mourinho liet weten dat de 22-jarige Nederlandse international allicht out is voor de rest van het seizoen.

Een flinke domper voor Tottenham dat ook al zijn twee andere topaanvallers geblesseerd langs de kant ziet staan. Son Heung-min zal het grootste deel van het resterende seizoen missen met een breuk aan de rechterarm. Harry Kane maakte maandag zijn comeback op de training, maar zal nog enkele weken nodig hebben om wedstrijdfit te geraken.