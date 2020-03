Producent van haarnetjes ontwikkelt met spoed mondmaskers voor coronavirus

Haircap, een Kruibeeks bedrijf uit Kruibeke dat al 36 jaar hygiënische haar- en baardnetjes produceert voor de voedingsindustrie en de farmasector, maakt van de coronanood een deugd: het bedrijf wil naar eigen zeggen wekelijks honderdduizenden mondmaskers produceren en verwacht eind deze week officieel groen licht van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG).

“Sinds de uitbraak van het coronavirus krijgen we heel veel e-mails en telefoons van bedrijven die mondmaskers willen. Het gaat dan bijvoorbeeld over ondernemingen waarvan de werknemers in contact komen met Chinese producten of waar veel mensen dicht op elkaar werken”, zegt Agnes Bauwelinck. Om aan die vraag te kunnen beantwoorden, ontwierp de zaakvoerder in tien dagen tijd een mondmasker dat aan de strenge eisen van het FAGG moet voldoen.

“Het FAGG onderzoekt onze mondmaskers in spoedprocedure. Wij hopen kortelings het certificaat op zak te hebben en zijn nu al op zoek naar onderaannemers, want alles is handwerk”, zegt managing director Geert Smet. Bedoeling is met 25 stiksters wekelijks enkele honderdduizenden mondmaskers te kunnen produceren.