KV Mechelen legt twee talenten langer vast

KV Mechelen maakt werk van de toekomst. De aflopende contracten van middenvelder Gaetan Bosiers en linksback Alec Van Hoorenbeeck werden verlengd, zo maakte Malinwa maandag bekend.

Bosiers en Van Hoorenbeeck, beiden 21 jaar oud, lagen tot medio 2020 vast in het AFAS-stadion. De middenvelder, die opgeleid werd bij PSV, tekende bij voor drie seizoenen. Van Hoorenbeeck verlengde met twee jaar, plus optie op een extra seizoen. De linksback, die sinds 2013 het geel en rood van KV Mechelen verdedigt, voetbalt op huurbasis bij KSK Heist in de eerste amateurklasse.

Bosiers en Van Hoorenbeeck kwamen tot dusver één keer in actie voor de Mechelse hoofdmacht.