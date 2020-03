Italiaanse acteur brengt emotionele boodschap op Facebook met overleden zus in achtergrond: “Italië laat ons in de steek!”

De Italiaanse acteur Luca Franzese, u misschien bekend van zijn rolletje in de maffiareeks ‘Gomorra’, heeft in een opvallende video op Facebook het overlijden van zijn zus aangekondigd. De vrouw zou gestorven zijn aan het coronavirus, als eerste in de zuidelijke stad Napels. Volgens Franzese heeft de Italiaanse overheid grote fouten gemaakt, en schiet ze zwaar tekort in haar verplichtingen aan de bevolking.

Franzese plaatste zondagavond enkele video’s online, waarin hij in tranen vertelt hoe zijn zus Teresa de avond voordien overleden was aan het coronavirus. In de achtergrond is het lichaam van de dode vrouw te zien. De naar eigen zeggen “wanhopige en radeloze” man haalt vervolgens zwaar uit naar de Italiaanse autoriteiten. Zo klaagt hij aan dat zijn zus niet getest werd op het coronavirus, ook al behoorde ze omwille van haar epilepsieaanvallen tot de groep patiënten met verhoogd risico. Doordat de vrouw niet getest werd, weigerde de huisarts naar verluidt om een huisbezoek te brengen aan de zieke vrouw.

Bovendien werd Franzese - ondanks herhaald aandringen - naar eigen zeggen zelf evenmin getest op het coronavirus, ook al had hij zijn zus met mond-op-mondbeademing proberen te reanimeren. “Dit is het einde: Italië heeft ons in de steek gelaten”, zegt Franzese.

De man haalt vervolgens ook uit naar de begrafenisondernemers van Napels, die blijkbaar weigerden om het lichaam van de vrouw te komen ophalen. “Ik kan mijn lieve zus dus niet het respect betonen dat ze eigenlijk verdient”, aldus Franzese.

bekijk ook

Helpt een mondmasker tegen het coronavirus?

Op deze manier stelt een arts vast of je het coronavirus hebt