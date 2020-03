Nederlandse premier Rutte geeft slechte voorbeeld in strijd tegen coronavirus: “Sorry, dat mag niet meer!”

De Nederlanders moeten voorlopig stoppen met handen schudden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Dat lijkt ons nu een verstandige maatregel”, zo deelde de Nederlandse eerste minister Mark Rutte (VVD) maandagavond mee na crisisoverleg in Den Haag. Dat het wellicht nog even wennen wordt, toonde Rutte zelf aan: na afloop van de persconferentie schudde hij spontaan de hand van een van de raadgevers.

“Dit gaat echt nog wel enige tijd duren”, aldus Rutte op een persconferentie na het overleg. “Daar zullen we ons als land op moeten instellen, dat het niet morgen of overmorgen voorbij is.” De premier roept alle Nederlanders op zich aan de bestaande hygiënemaatregelen te houden. Er komen waarschijnlijk nog meer maatregelen, verwacht Rutte. Die worden aangekondigd vanaf het moment dat ze nodig zijn.

De Nederlandse regering vraagt ook aan alle inwoners van de provincie Noord-Brabant om indien mogelijk de komende zeven dagen thuis te werken. Ook dat moet helpen het coronavirus, dat in de provincie oprukt, tot staan te brengen. Maar het is niet de bedoeling dat ziekenhuispersoneel of leraren thuisblijven. Rutte denkt vooral aan kantoorpersoneel en andere mensen die hun werk ook vanuit huis kunnen verrichten.

Behalve het stoppen met handen schudden, moeten Nederlanders dan ook vaker handen wassen, in de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken. Voor Rutte zelf is de maatregel duidelijk nog even wennen. Na afloop van de persconferentie bedankte hij Jaap van Dissel, hoofd infectieziekten van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, en schudde hij zijn hand.