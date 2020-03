Bestuurder gaat vrijuit voor ongeval waarbij Blanka (76) zwaargewond raakte: “Een enorme klap”

Koksijde / Kontich - Een 26-jarige man uit Koksijde is vrijgesproken voor een zwaar verkeersongeval waarbij de 76-jarige Blanka Everaert uit Kontich zwaargewond raakte. De rechter oordeelde dat er twijfel was. “Mama is de enige onschuldige én het enige slachtoffer. Een enorme klap”, zucht dochter Marjan Van de Poel.

Het ongeval gebeurde op 24 mei vorig jaar in de Ten Bogaerdelaan in Koksijde. Komende van de rotonde met de Robert Vandammestraat waren er eerst wegenwerken, en reden drie wagen netjes achter elkaar. Voorop reed de Citroën C3 met aan boord de 58-jarige K.D. uit Koksijde en de 76-jarige Blanka Everaert uit Kontich, als passagier. De tweede wagen was een Renault Kangoo en daarachter reed T.V. in zijn Dodge. Vrijwel meteen na de werken kwam het tijdens een inhaalmanoeuvre tot een zwaar ongeval waarbij de Dodge zowel de Citroën als de Renault aanreed. Zowel de pick-up als de Citroën begonnen te tollen, gingen door een haagje en crashten in een veld. Blanka Everaert moest bevrijd worden door de brandweer en raakte zwaargewond.

“Mama is enige slachtoffer”

Bestuurder T.V. werd vervolgd wegens onaangepaste snelheid, het veroorzaken van een verkeersongeval met gewonden en het feit dat hij rondreed met 1,33 promille. Voor de eerste twee werd hij nu vrijgesproken. De politierechter oordeelde immers dat niet duidelijk is wie het ongeval veroorzaakte. De bestuurster van de Kangoo verklaarde dat zij gewoon achteraan werd aangereden, terwijl T.V. beweerde dat zij zelf aan het inhalen was. “Beide verklaringen staan tegenover elkaar maar kunnen kloppen, gelet op de schade aan de wagens. Ik kan dus niet met zekerheid zeggen wie het ongeval veroorzaakte”, motiveerde de rechter.

Foto: jhm

De uitspraak voelt erg wrang aan voor Blanka en haar familie. De gevraagde voorlopige schadevergoeding van 10.000 euro werd ook afgewezen. “We kunnen dit niet geloven”, zucht dochter Marjan aangeslagen. “Dit is een enorme klap voor mama. En zeggen dat ze nu pas eigenlijk het ongeval wat aan het verwerken was. Sinds het proces durft ze terug foto’s en haar kledij van tijdens het ongeval bekijken. Zelf rijdt ze wel nog maar amper met de wagen. En nu dit. Het is echt een mokerslag. Als ik het goed begrijp weet de rechter niet precies welke van de twee bestuurders verantwoordelijk is. Volgens ons was het nochtans heel duidelijk. Of waarom ze dan niet beiden voor de helft straffen? En wat dus wél vaststaat is dat mama of haar vriendin de enigen zijn die totaal geen schuld treft. Zij is dus het enige slachtoffer, en de dupe in de zaak. We gaan bekijken of we hier nog iets tegen kunnen doen.”

Blanka Everaert (links) Foto: jhm

Tevreden

“Wij hebben altijd gesteld dat hij helemaal niet de schuldige is voor het ongeval”, zegt zijn advocaat Thomas Bailleul. “Hij was immers al bezig met zijn manoeuvre en was al aan het inhalen toen die bestuurster van de Kangoo zonder kijken ook begon in te halen. We zijn tevreden met deze beslissing.” Voor het feit dat T.V. gedronken had, niet de eerste keer, kreeg hij 2.400 euro boete, 800 euro effectief, en drie maanden rijverbod, een effectief. Hij moet ook zijn vier proeven opnieuw doen.