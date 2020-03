De warmste club van het land: hoe Sporting Charleroi uitgroeit tot de grootste verrassing van het seizoen

Een collega van ons zei halfweg dit seizoen: Charleroi, dat blijft niet duren. Dat is countervoetbal met wat geluk. Maar kijk, de reguliere competitie is quasi voorbij en de Zebra’s haalden nooit eerder zoveel punten: derde in de stand met 54 punten. Daarom ging wij op zoek naar het geheim van Mambourg. Het codewoord is gezelligheid.