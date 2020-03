Jarenlang een van de leidende politieke figuren van Schotland, nu dondert Alex Salmond van zijn voetstuk: 14 klachten van misbruik

Hij was jarenlang een van de leidende politieke figuren van Schotland, maar voormalig minister-president Alex Salmond donderde van zijn voetstuk na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en een poging tot verkrachting. Vandaag is het proces tegen hem gestart. En hoewel Salmond officieel gestopt is met politiek, kan het toch gevolgen hebben voor de Schotse onafhankelijkheidsstrijd.