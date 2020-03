Vorige week leek hij onaantastbaar, nu moet Bernie stunten zoals in 2016

Een week geleden klonk het nog dat Joe Biden op Super Tuesday zijn laatste kans moest grijpen om weer in de race te komen. En dat deed hij met veel overtuiging. Vandaag is het aan Bernie Sanders om te bewijzen dat hij nog toekomst heeft.

Exact een week na Super Tuesday staat voor de Democratische kandidaten alweer een cruciale dag aangekruist. Er zijn vandaag voorverkiezingen in zes staten: Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, Idaho en North Dakota. Na het afhaken van Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Elizabeth Warren, zijn er nog twee topkandidaten over. De centrumfiguur Joe Biden en de “democratische socialist” Bernie Sanders.

Een week geleden klonk het nog dat Biden op Super Tuesday zijn laatste kans moest grijpen om weer in de race te komen, nu zal Sanders moeten bewijzen dat hij nog toekomst heeft. In Missouri en Mississippi is Biden niet te verslaan, door de vele Afro-Amerikanen die daar stemmen. Idaho en North Dakota leken tot voor Super Tuesday zekerheden voor Sanders, nu heeft Biden er een lichte voorsprong. Zelfs in Washington – Sanders’ speeltuin – moet hij de voormalige vicepresident naast zich dulden. Steeds meer prominente Democraten scharen zich achter Biden. Zelfs Kamala Harris, die eerder uit de Democratische race stapte.

Ogen op Michigan

Cruciaal in het gevecht wordt Michigan, waar Biden sinds kort ook op kop ligt. Als Sanders in die staat toch triomfeert, dan haalt hij mogelijk nog de meeste kiesmannen van de dag. Sanders kan dan weer de aandacht opeisen die sinds vorige week volledig naar “sleepy Joe” – zoals Trump Biden noemt – gaat.

Michigan was ook de staat waar Sanders vier jaar geleden verrassend Hillary Clinton versloeg. Toen ontpopte de senator uit Vermont zich als een echte bedreiging voor de latere presidentskandidate. Lukt het hem niet om Michigan binnen te halen, dan wacht Sanders een erg moeilijke maand maart. Op het menu staan nog heel wat voorverkiezingen in belangrijke staten als Florida, Illinois en Ohio. Enkel een stunt zoals in 2016 kan van Sanders weer een groot probleem voor Biden maken.