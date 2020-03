Italië gaat volledig in ‘lockdown’ door coronavirus: “We moeten allemaal iets opgeven ten goede van het land”

Italië gaat volledig in ‘lockdown’, dat heeft premier Giuseppe Conte maandagavond aangekondigd. Alle inwoners van het land moeten thuisblijven, “behalve voor werk of noodgevallen”.

De maatregel gaat vanaf dinsdagochtend in. Daarmee komt er ook een einde aan het onderscheid tussen “rode” en “gele” zones: in het hele land zullen dezelfde strenge voorzorgsmaatregelen gelden: alle publieke bijeenkomsten worden verboden, alle sportwedstrijden - inclusief de wedstrijden in de hoogste voetbalklasse - worden tot nader order afgelast. Alle scholen en universiteiten in het land moeten ook langer de deuren sluiten: de sluiting geldt nu tot 3 april. Naar het werk pendelen blijft wel toegelaten, het openbaar vervoer blijft dan ook operationeel.

De ingreep is volgens Conte nodig om “de zwaksten in onze samenleving te beschermen”. “Onze gewoontes moeten nu veranderen. We moeten allemaal iets opgeven ten goede van Italië”, zegt Conte.