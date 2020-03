Het beest in Eder Balanta: middenvelder van Club Brugge gaat het meeste duels aan in Europa

Je wil hem niet tegenkomen op een voetbalveld. Van alle spelers in de dertig belangrijkste competities van Europa gaat Eder Balanta het vaakst een duel aan. De laatste weken legt de Colombiaanse middenvelder van Club monsterlijke statistieken voor. Tegen Cercle Brugge recupereerde hij 32 ballen en gaf hij 28 passes vooruit. Analyse van een fenomeen.

Sinds hij zijn haar heeft afgeschoren op stage in Qatar is er geen houden meer aan. Eder Balanta is uitgegroeid tot de talisman van Club Brugge op het middenveld. Met hem op het veld verloor blauw-zwart ...