Na 1.800 nieuwe besmettingen gaat heel Italië in lockdown: “Volledige land is rode zone”

Italië schakelt nogmaals een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. Niet enkel de regio Lombardije en enkele aangrenzende provincies, maar héél het land gaat in lockdown. Alle sportevenementen, ook voetbal, worden opgeschort. Publieke bijeenkomsten zijn vanaf vandaag voor alle 60 miljoen inwoners verboden. “Heel Italië is vanaf nu een rode zone. Mensen mogen enkel reizen voor werk en in noodgevallen. Al de rest blijft beter thuis”, zegt premier Giuseppe Conte.

Het dodental in Italië ging gisteren van 366 naar 463. Het aantal geregistreerde besmettingen steeg met bijna 1.800 tot 9.172. De corona-uitbraak lijkt maar niet te milderen. Het noopte de regering in Rome om de drastische maatregelen die sinds gisteren al golden voor 16 miljoen Italianen in het noorden van het land, uit te breiden naar de gehele laars en de eilanden. “Blijf thuis”, zegt Conte.

Enkel mensen die naar het werk pendelen mogen zich nog op straat begeven. Het openbaar vervoer zal voor hen ook blijven rijden. Alle andere evenementen worden geannuleerd. De skigebieden gaan op slot, scholen en universiteiten blijven langer dicht, tot 3 april, en van sport, op eender welk niveau, is de komende weken helemaal geen sprake meer. Het Italiaans Olympisch Comité (CONI) had hier om gevraagd, na overleg met de verschillende sportbonden.

Foto: AP

“Onze gewoontes moeten nu veranderen”, smeekte de premier. “We moeten allemaal iets opgeven ten goede van Italië.” Hij heeft bij Europa al clementie gevraagd voor de begroting. De regering zal door de crisis haar doelstellingen niet halen. De lockdown in Noord-Italië had al verregaande economische gevolgen, ook voor Vlaanderen. Die gevolgen zullen nu alleen maar toenemen. Het land is de op vier na belangrijkste exportmarkt.

Wat deze landelijke ‘rode zone’ betekent voor vakantiegangers is nog onduidelijk. Reizen naar de risicogebieden in het noorden was al afgeraden, mogelijk komt Buitenlandse Zaken vandaag met nieuw advies voor Belgen met reisplannen. Buurlanden Oostenrijk en Zwitserland begonnen gisteren alvast met het screenen van Italianen die de grens overstaken.

Dodelijke rellen

De drastische maatregelen veroorzaakten gisteren een drama in Modena, een stad in de buik van Italië. Daar stierven zeven gedetineerden bij een opstand tegen nieuwe gevangenisregels. Drie van hen kwamen om in de gevangenis zelf, vier anderen nadat ze tijdens de rellen waren overgeplaatst. Volgens de krant La Repubblica stierven zeker twee gedetineerden aan een overdosis, nadat ze hadden ingebroken in de ziekenboeg en daar drugs hadden gevonden.

Ook in Napels, Milaan, Frosinone en Alessandria leidden de nieuwe regels tot grote onvrede bij gevangenen. De rellen begonnen nadat de directie had bekendgemaakt dat ze de bezoekuren drastisch zou inperken, om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een zeventigtal gedetineerden probeerde daarop te ontsnappen. Dat is niet gelukt. Ze staken wel delen van de gevangenis in brand, waardoor personeelsleden de gebouwen moesten verlaten. Uiteindelijk raakten twee agenten gewond.