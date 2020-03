Goed nieuws voor Roberto Martinez en het EK: Vincent Kompany is voor het eerst in drie jaar 9 op 10 matchen blessurevrij

‘In welke minuut zal Vince the Prince nu weer uitvallen?’ Het was een vraag die we ons in het seizoenbegin steevast stelden, maar niet meer. In zijn jongste tien matchen pakte Anderlecht 20 op 30, waardoor het zelfs nog een kansje op Play-off 1 maakt. Maar wat meer is: Vincent Kompany (33), steeds minder de man van glas, miste slechts één van die tien wedstrijden, die op AA Gent, en dan nog uit voorzorg. Het is al van het seizoen 2016-17 bij Man City geleden dat de Rode Duivel nog eens zo lang blessurevrij was.