“We moeten steeds meer rekening houden met Charleroi”

Nu Charleroi stilaan definitief de aansluiting maakt met de Belgische voetbaltop, dwalen onze gedachten nog regelmatig af naar Abbas Bayat. De voormalige voorzitter van de Carolo’s noemde in 2010 zijn supporters “een verzameling van clowns en een bende werklozen”. Het was de tijd dat er nog gemiddeld 4.000 toeschouwers bij thuiswedstrijden kwamen en de zebra’s datzelfde seizoen nog degradeerden. Het was ook de tijd dat de grootste stad van Wallonië worstelde met de naweeën van financiële schandalen, waarbij burgemeesters en ex-burgemeesters een belangrijke rol werden toegedicht. Charleroi bloedde op alle vlakken als een open wonde.

Het is wonderlijk dat tien jaar later veel is omgedraaid. Met Paul Magnette, ex-burgemeester van Charleroi, vertoeft één van de zwaartepunten van de Belgische politiek in Henegouwen. De club, een decennium ...