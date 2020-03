Belgische man van 74 is er slecht aan toe door coronavirus

Een 74-jarige man getroffen door het coronavirus is er erg aan toe. De man is opgenomen in een Brussels ziekenhuis. Gisteravond werd even het bericht de wereld ­ingestuurd dat de man overleden zou zijn, maar dat werd later weer ingetrokken.

Verwarring alom ­gisteravond toen het bericht de wereld werd ingestuurd dat een man aan het virus overleden zou zijn. Noch ­viroloog Marc Van Ranst noch het kabinet van Maggie De Block (Open VLD) kon het bericht in eerste instantie bevestigen. ­Later werd het door Volksgezondheid ontkend. “Er is nog geen slachtoffer gevallen. Er is wel iemand die er slecht aan toe is”, klonk het. Het zou gaan om een 74-jarige die opgenomen is in een ziekenhuis in Brussel.

Van de 334 stalen die afgelopen zondag getest werden, bleken er 39 stalen positief te zijn voor Covid-19. Het gaat om 22 gevallen in Vlaanderen, 7 in Brussel en 10 in Wallonië. In totaal raakten dus al 239 mensen besmet. Hoeveel mensen er slecht aan toe zijn, is onbekend.

Er is momenteel een beginnende, maar nog erg beperkte circulatie van het Covid-19 virus onder de Belgische ­bevolking. Omdat de reizigers uit Noord-Italië naar zowat alle gemeenten in België terugkeerden na hun vakantie, ontstaat die lokale circulatie vanop verschillende plekken verspreid over het grondgebied.