Veel interesse voor Jérémy Doku, maar die wil (nog één jaar) bij Anderlecht blijven

Na zijn domme rode kaart op KV Mechelen gaan de prestaties van Jérémy Doku (17) weer in stijgende lijn. De dribbelaar pakte tegen Zulte Waregem uit met twee goals en een assist en deed de grote Europese clubs watertanden. Anderlecht moet echter nog niet panikeren. Doku wil nog minstens één jaar blijven.

De Ghanese Belg heeft wel een profiel dat veel clubs uit de Premier League en Bundesliga zoeken. Hij heeft de snelheid van toptalenten als Ansu Fati (17) van Barcelona of Vinicius (19) van Real Madrid. Alleen heeft hij de efficiëntie nog niet, want naast zijn goals tegen Zulte Waregem scoorde Doku alleen maar tegen Oostende. Aan dat euvel wordt echter gewerkt. Het is nu al duidelijk dat de flankaanvaller steeds minder voor de moeilijke oplossing kiest, zijn voorzet wordt ook steeds beter.

Gelukkig verlengde Doku onlangs zijn contract tot 2022, langer kon niet aangezien hij minderjarig is. Maar clubs als Liverpool, die hem al even volgen, staan in de zomer van 2021 ongetwijfeld weer voor de deur. Op de website transfermarkt.com wordt Doku’s waarde nu op 6 miljoen euro geschat, maar dat moet worden bijgesteld. Volgens RSCA kan de tiener de volgende Tielemans, Lukaku of Kompany worden. Barça-kid Ansu Fati is nu al 40 miljoen waard en Vinicius 50 miljoen. In het Astridpark vinden ze 20 miljoen een betere richtprijs voor Doku.