Cercle-voorzitter Vincent Goemaere, de man die er altijd in geloofde: “Gelukkig zijn we gered. Anders zat ik hier mooi met mijn T-shirt”

‘Never give up’. Ook toen iedereen Cercle Brugge had opgegeven, bleef de nieuwe voorzitter in het behoud geloven. Tegen beter weten in, zo leek het. Maar kijk: de Vereniging is gered en Vincent Goemaere (47) glundert. “Een akkoord sluiten met Oostende? Winnen en een paar vaten bier serveren, dát gaan we doen.”