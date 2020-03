Thibaut Courtois sukkelt met lies, stage met Rode Duivels in gevaar?

De kans bestaat dat Real Madrid het even zonder Thibaut Courtois moet doen. Na de 2-1-nederlaag zondag tegen Betis stapte de doelman mankend weg. Hij heeft een probleem aan de lies en ondergaat vandaag een scan. Normaal gezien mist hij deze week de match tegen Eibar, want Real zal geen risico’s nemen. Als de situatie ernstiger blijkt dan gedacht, komt ook het Champions League-duel tegen Man City in gevaar en eventueel de stage van de Rode Duivels in Qatar.