CLUBNIEUWS. Loïs Openda wil vertrekken bij Club Brugge, extra vak voor KVO-fans op Cercle

De kaarten zijn in de strijd om Play-off 1 en degradatie zijn nog steeds niet geschud, en dus wordt er deze week getraind op het scherp van de snee. Bij leider Club Brugge kunnen ze wel al eens vooruitkijken naar komend seizoen. Zo is de abonnementenverkoop al van start gegaan, maar lijkt er ook een eerste vertrekker duidelijk. Loïs Openda is zijn bankzittersstatuut beu.

CLUB BRUGGE. Openda wil vertrekken

Loïs Openda is op zoek naar de uitgang bij Club Brugge. De 20-jarige spits komt weinig aan de bak en hoopt op een transfer deze zomer. In januari was er al belangstelling van enkele buitenlandse clubs, maar Club vroeg zijn jonge speler toen nog te blijven. Openda rekende op meer speelkansen, maar die kwamen er maar met mondjesmaat.

Openda debuteerde vorig jaar onder Ivan Leko en scoorde 4 keer in 28 speelbeurten – alle competities samen. Een doorbraak dit seizoen bleef uit. In 25 speelbeurten scoorde hij alleen in de Champions League-kwalificatie op ­Dinamo Kiev. Openda werd geboren in Luik, maar stroomde door vanuit de jeugdopleiding van Club. (bla)

De verkoop van abonnementen voor seizoen 2020-2021 is nu al van start gegaan bij Club Brugge. Tot 31 maart genieten abonnees namelijk van een voordeeltarief. Afhankelijk van de plaats in het stadion kan een seizoenkaart tot 45 euro goedkoper uitvallen. Voor volgend seizoen wordt er ook met een Club ID gewerkt. Die vervangt de membership. Een ID kost 50 euro waarbij er 25 euro wordt teruggestort op de kaart. Per aankoop wordt er ook vijf procent teruggestort. (jve)

KV OOSTENDE. Extra vak voor KVO-fans op Cercle

In samenspraak met Cercle Brugge werd beslist dat de supporters van KV Oostende komende zondag een extra vak krijgen. Het uitvak, dat zo’n 1.500 supporters telt, is al uitverkocht. Omdat KV Oostende alle abonnees een gratis ticket voor de wedstrijd schenkt, was de vraag groter dan het aanbod. Vanaf 16.30 uur wordt ter hoogte van de bezoekersparking een fandorp met drank- en eetstanden en een dj gezet voor de uitfans. Indien Oostende zich redt, is er een afterparty in de Versluys Arena met het bezoek van enkele spelers en gratis biervaten. (jve)

KORTRIJK. Deze week vier trainingen

De Kerels trainen deze week nog vier keer voor de reguliere competitie eindigt. Dat doet het telkens ’s morgens. Wie nog een oefensessie van Kortrijk wil meepikken voor de reguliere competitie eindigt, kan op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag om 10.30 uur terecht bij de Kerels. Op zondag nemen de West-Vlamingen het dan op tegen ploeg-in-vorm Charleroi. (gco)

ZULTE WAREGEM. Tijd om hoofden leeg te maken

De spelers van Zulte Waregem genoten gisteren van een vrije dag. Vanaf vandaag wordt er weer getraind. De troepen van coach Francky Dury trainen omstreeks

11 uur op terrein drie aan het oefencomplex. Ook woensdag geldt dezelfde timing. Donderdag staat er geen training gepland. De spelers krijgen dus genoeg tijd om de hoofdjes helemaal leeg te maken. Vrijdag en zaterdag wordt er dan finaal toegewerkt naar de komst van Standard. (jcs)

Foto: Photo News

CERCLE BRUGGE. Akkoord met Oostende over bezoekende fans

Cercle en KV Oostende gooiden het op een akkoordje. Nee, niet om de match van zaterdag te regelen, maar om nog meer bezoekende Oostendse fans toe te laten. KVO kocht alle tickets op en Cercle stelt er nu nog extra ter beschikking. KVO kan ook een eigen fandorp aan de bezoekersparking bouwen. Na het behoud kregen de spelers van Cercle weer twee dagen vrij, wonderdokter Storck zocht zijn familie op in Duitsland. Vandaag herneemt de groep in de namiddag. (kv)

AA GENT. Colin Coosemans stelt zoontje voor

Ruim een week nadat Samuel werd geboren, stelden Colin Coosemans en mama Chiara officieel hun pasgeboren zoontje voor op Instagram. De Gentse doelman miste door de geboorte van zijn tweede kind nog Cercle Brugge, maar tekende zaterdag present voor Charleroi. Gisteravond kwam hij ook in actie met de beloften. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Lichte hersenschudding voor Foulon

Daam Foulon moest zaterdag de match tegen Moeskroen al na een half uur staken na een zware botsing. De linksachter werd tijdens de match naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Hij hield er uiteindelijk een lichte hersenschudding aan over. Foulon staat vanaf morgen in principe gewoon weer op het oefenveld. (whb)

RC GENK. Spierblessure voor Limbombe, Oyen scoort weer bij beloften

Bryan Limbombe krijgt enkele dagen een individueel programma. Hij liep zondag op training een lichte spierblessure aan de hamstrings op. Mogelijk geraakt hij wel nog fit voor de wedstrijd tegen KV Mechelen. De Genkse beloften blijven na een gelijkspel tegen leider Anderlecht (1-1) ongeslagen in 2020. Luca Oyen opende de score met een knappe punter, even later maakte Kalulika gelijk. Odey (2x) , Nygren en Paintsil lieten vervolgens de winning goal liggen. (rco, mg)

KV MECHELEN. Bosiers en Van Hoorenbeeck verlengen contract

Na de contractverlengingen voor De Camargo (tot 2021) en Engvall (tot 2022) heeft KV Mechelen ook de contracten van youngsters Gaëtan Bosiers (21) en Alec Van Hoorenbeeck (21) opengebroken. Middenvelder Bosiers tekende bij voor drie seizoenen. Flankverdediger Van Hoorenbeeck, momenteel uitgeleend aan Heist, voor twee jaar met optie op een derde seizoen. De spelers kregen maandag en dinsdag vrij. Vanaf morgen wordt het beslissende duel op Genk voorbereid.

ANTWERP. Quirynen en Geeraerts met beloften

De spelers van Antwerp zijn tot en met vandaag vrij, maar dat gold niet voor de jonkies. Robbe Quirynen en Ruben Geeraerts traden gisteren aan met de beloften, die met 1-2 verloren van Cercle Brugge. Geeraerts gaf de assist voor de goal van Li. (dvd)

STVV. Van Driessche fluit match tegen Anderlecht

De wedstrijd tussen STVV en Anderlecht wordt geleid door Bram Van Driessche. Jasper Vergoote is videoscheidsrechter. (rco)