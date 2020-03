Lege beklaagdenbank op monsterproces MH17

Onder enorme mediabelangstelling is maandag op de rechtbank op Schiphol het monsterproces rond het neergehaalde vliegtuig MH17 van start gegaan. Meteen werd duidelijk dat de vier vervolgde verdachten – drie Russen en één Oekraïener – de rechtszaak weigeren bij te wonen. Het ziet er dan ook naar uit dat geen enkele verdachte in de cel zal belanden, aangezien Rusland geen burgers uitlevert na veroordelingen. De Rus Oleg Poelatov (53) stuurde als enige enkele Nederlandse advocaten naar de rechtbank om hem te verdedigen. Hij houdt vol dat hij op geen enkele manier betrokken was bij het neerhalen van MH17 met een BUK-raket boven Oekraïne, nu bijna zes jaar geleden. “Hij zegt dat hij op geen enkele manier verantwoordelijk is en dat hij met het neerhalen van MH17 niets te maken heeft”, aldus zijn raadslieden.(mkm)