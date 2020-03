Alarmfase rood

Met een bombardement van kleur vieren hindoes dezer dagen het Holi-festival. Op straten en pleinen in heel het land vliegen felgekleurd poeder en waterballonnen door de lucht om “het feest van het licht” te vieren. Het kleurenspektakel, dat de overwinning van het goede op het kwade symboliseert, moet het dit jaar wel met minder volk stellen. Uit vrees voor het coronavirus bleven heel wat Indiërs binnen. Ook premier Narendra Modi slaat een jaartje over. “Experts over de hele wereld adviseren om massabijeenkomsten te mijden”, tweette Modi vorige week. “Daarom heb ik besloten om dit jaar niet deel te nemen.”(agg)